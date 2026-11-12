NOVIBET: Μυθικό deal με τον Παναθηναϊκό για την ονοματοδοσία του Βοτανικού!

Μία τεράστια συμφωνία έκλεισαν ο Παναθηναϊκός με τη Novibet προκειμένου το όνομα του γηπέδου στον Βοτανικό να φέρει το όνομα της δεύτερης για τα επόμενα επτά χρόνια, με τους «πράσινους» να πετυχαίνουν deal-ρεκόρ.

Novibet και Παναθηναϊκός έδωσαν τα χέρια προκειμένου το γήπεδο του Βοτανικού να έχει το όνομα της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα και όχι μόνο, στην εμπορική του ονομασία για τα επόμενα επτά χρόνια.

Το «τριφύλλι» σημείωσε ένα από τα ιστορικότερα deal στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, το οποίο έφερε εις πέρας ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ, Γιώργος Σταθόπουλος και η ομάδα του.

Ένα deal που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης συνολικά (!), με το οικονομικό του αντικείμενο να είναι αντάξιο συμφωνιών ομάδων-γιγάντων επιπέδου Champions League!

Είναι προφανές ότι δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο στη χώρα μας, πολλώ δε μάλλον στον τομέα της εμπορικής ονομασίας γηπέδων. Η NOVIBET παίζει δυνατά στην κορυφή των στοιχηματικών στην Ελλάδα και προχωράει ακόμη πιο δυνατά δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο κεφάλαιο του Τριφυλλιού. Η απόφαση για μία τόσο σημαντική επένδυση είναι ενδεικτική του μεγέθους του Βοτανικού και της τεράστιας αλλαγής που θα επιφέρει στον Παναθηναϊκό από κάθε άποψη και ιδιαίτερα σε επίπεδο οικονομικής ευρωστίας και αυτάρκειας.

Συγκεκριμένα, το Τριφύλλι συμφώνησε με τη NOVIBET για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του γηπέδου για τα επόμενα επτά χρόνια, με ποσό-ρεκόρ, αφήνοντας κατά πολλά χιλιόμετρα πίσω συμφωνίες άλλων ομάδων της Super League!

Η ιστορική αυτή συμφωνία αναδεικνύει παράλληλα τη NOVIBET σε στρατηγικό συνεργάτη του Παναθηναϊκού, με ουσιαστική επένδυση στη δυναμική, στην προοπτική και στο μέλλον του συλλόγου.