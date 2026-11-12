Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού τη Δευτέρα (16/11) στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως ανακοίνωσε η κυπριακή ομάδα, ενώ δεν θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη.

Η ΑΕΚ θα επιστρέψει αύριο Παρασκευή (13/11) στις προπονήσεις μετά το τετραήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, με τους κιτρινόμαυρους την προσεχή Δευτέρα (16/11) στις 12:00 να δίνουν, όπως είναι γνωστό, φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το φιλικό θα είναι ανοικτό προς τον Τύπο, όπως είχε ενημερώσει η ΑΕΚ, αλλά θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που ανακοίνωσε η κυπριακή ομάδα, τονίζοντας μάλιστα στην ενημέρωσή της ότι δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη.

Η ανακοίνωση της ΑΕ Λεμεσού:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι την Δευτέρα (16/11) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών σε φιλικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12:00, στην Allwyn Arena της Αθήνας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ενώ δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φιλικό αγώνα, το φίλαθλο κοινό μπορεί να παρακολουθεί τους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».