O Conor McGregor επέστρεψε!

Όταν δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους που πάτησαν ποτέ το οκτάγωνο συναντιούνται ξανά, ο χρόνος σταματά.

Το UFC ετοιμάζεται να ζήσει ακόμα μία ιστορική βραδιά, καθώς ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ και ο Μαξ Χόλογουεϊ διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους σε μια μάχη που αναμένεται να καθηλώσει εκατομμύρια φαν του MMA σε όλο τον πλανήτη. Για να καταλάβει κανείς τη βαρύτητα αυτού του αγώνα, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στο μακρινό 2013.

Τότε, δύο νεαροί, ανερχόμενοι μαχητές πάλευαν στη Βοστώνη για να φτιάξουν το όνομά τους. Ο Ιρλανδός είχε επικρατήσει στα σημεία, σε ένα ματς όπου μάλιστα είχε υποστεί

ρήξη πρόσθιου χιαστού κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από τότε, το νερό μπήκε για τα καλά στο αυλάκι. Ο «Notorious» έγινε το μεγαλύτερο icon στην ιστορία των πολεμικών τεχνών, σπάζοντας κάθε ρεκόρ PPV και κατακτώντας ζώνες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Από την άλλη, ο «Blessed» Χόλογουεϊ εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κυριαρχικούς και αγαπητούς πρωταθλητές Featherweight/Lightweight, έχοντας γράψει τη δική του χρυσή βίβλο με τις απίστευτες εμφανίσεις και το αστείρευτο καρδιοαναπνευστικό του σύστημα.

Ο Ιρλανδός επιστρέφει ψάχνοντας τη μεγάλη δικαίωση. Το «αριστερό του λανσέτο» παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα όπλα στο UFC. Αν καταφέρει να επιβάλει τον ρυθμό του στους πρώτους γύρους και βρει το καθαρό χτύπημα, μπορεί να τελειώσει το ματς σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το να κερδίσει ο “Notorious” με Νοκ Άουτ βρίσκεται σε απόδοση 3.20 στη Novibet.

Ο Χαβανέζος είναι ο ορισμός του «volume striker». Με το εξωπραγματικό του πηγούνι, την ασταμάτητη πίεση και τους αμέτρητους συνδυασμούς χτυπημάτων, στοχεύει να πάει το παιχνίδι στους μεγάλους γύρους, εκεί όπου ο ρυθμός του συνήθως «πνίγει» κάθε αντίπαλο. Το να κερδίσει ο «Blessed» με Απόφαση βρίσκεται σε απόδοση 6.75 στη Novibet.

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