Παραλίγο η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της πυγμαχίας: Ο Fury κέρδισε οριακά τον πρωτάρη Ngannou (vid)

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε για τον Tyson Fury ο αγώνας του με τον Francis Ngannou που έκανε ντεμπούτο στα ρινγκ της πυγμαχίας.

Μπορεί ο τίτλος του WBC να μην ήταν στα έπαθλα του αγώνα, όμως η μάχη του Tyson Fury με τον Francis Ngannou παραλίγο να εξελιχθεί στην μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της πυγμαχίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η απόφαση για τον νικητή κρίθηκε από τις κάρτες των κριτών, δύο εκ των οποίων έδειξαν τον 35χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή με 96-93 και 95-94, ενώ ο τρίτος έδειξε τον Καμερουνέζο με 95-94. Τόσο κοντά ήταν η μεγάλη έκπληξη...

Και πως να μην είναι άλλωστε από τη στιγμή που ο 37χρονος, ο οποίος είχε 17 νίκες σε 20 αγώνες στο ΜΜΑ, έβαλε δύσκολα στον αντίπαλό του. Και όταν λέμε δύσκολα, ενοούμε πως έφτασε στο σημείο ακόμα και να τον ρίξει στον ρινγκ, κατά την διάρκεια του τρίτου γύρου, σοκάροντας όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα.

REPOST if you are proud of Francis Ngannou.



Ngannou performed better than Deontay Wilder when he fought Tyson Fury.#BattleOfTheBaddest pic.twitter.com/0YS8AHc4WO October 28, 2023

Ο Fury όμως, παρά τις εξαιρετικές αντιδράσεις του Ngannou, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, κατάφερε έστω και οριακά να πάρει τη νίκη και να γλιτώσει το... κάζο, κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος με δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στην Σαουδική Αραβία.

At that moment, even Cristiano Ronaldo knew Francis Ngannou was going to get robbed by Tyson Fury. DISGRACE. #BattleOfTheBaddest#furyvsngannou pic.twitter.com/oKlrsEAtvQ — TwinVamos (@TwinVamos) October 29, 2023

«Αυτό σίγουρα δεν ήταν μέσα στο... σενάριο», είπε μεταξύ άλλων, θέλοντας να αναδείξει το γεγονός οτι και αυτός έμεινε έκπληκτος με την εξέλιξη της μάχης και συμπλήρωσε: «Ήταν ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες μου, τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Francis είναι τρομερός μαχητής, χτυπάει δυνατά και είναι πολύ καλύτερος πυγμάχος από ότι περίμεναν όλοι πως θα είναι. Τον σέβομαι αρκετά».

Από την πλευρά του ο Καμερουνέζος, είπε: «Αν το ξανακάνουμε νομίζω οτι θα είναι καλύτερος. Ξέρω οτι μπορώ να τα καταφέρω. Ετοιμαστείτε. Ο λύκος είναι εδώ και θα δαγκώσει τα πρόβατα».