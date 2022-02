O προπονητής της Σέριφ Τιρασπόλ, Γιούρι Βερνιντούμπ ταξίδεψε στην Ουκρανία για να υπερασπιστεί την πατρίδα του από την εισβολή των Ρώσων.

Στη διάθεση του στρατού της Ουκρανίας έθεσε τον εαυτό του ο προπονητής της Σέριφ Τιρασπόλ, Γιούρι Βερνιντούμπ για να συμβάλει στην υπεράσπιση της πατρίδας του από την εισβολή των Ρώσων! Ο 56χρονος προπονητής του Γιώργου Αθανασιάδη και του Στέφανου Ευαγγέλου επέλεξε αυτοβούλως να αφήσει την Μολδαβία λίγο μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Europa League κόντρα στη Μπράγκα και να επιστρέψει στην πατρίδα του σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη στιγμή.

Ο Βερνιντούμπ άφησε την ομάδα του ούσα στην κορυφή του πρωταθλήματος και είναι ο «αρχιτέκτοντας» της εξαιρετικής πορείας των Μολδαβών στο Champions League, στην οποία ξεχωρίζει το μεγάλο «διπλό» επί της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

