Σε σημείο του ποταμού Φιτζρόι, που αποτελεί βιότοπο για κροκόδειλους, θα διεξαχθούν η κωπηλασία και το κανόε σπριντ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μπρισμπέιν το 2032.

Ο ποταμός Φιτζρόι, που αποτελεί βιότοπο για κροκόδειλους, προκρίθηκε ως ο τόπος διεξαγωγής για την κωπηλασία και το κανόε σπριντ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μπρισμπέιν το 2032.

Το σημείο επελέγη στην πόλη Ρόκχαμπτον στο κεντρικό Κουίνσλαντ, που βρίσκεται γύρω στα 600 χλμ. βόρεια του Μπρισμπέιν στην ανατολική Αυστραλία.

Παρότι ο ποταμός είναι βιότοπος κροκοδείλων αλμυρού νερού, οι κύριες ανησυχίες αφορούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς είναι συχνές οι πλημμύρες τα ισχυρά ρεύματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η αμφιλεγόμενη τοποθεσία πέρασε την αξιολόγηση «με άριστα», καθώς η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαίωσε τον χώρο διεξαγωγής μετά τις τεχνικές αξιολογήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Υποδομών και Συντονισμού των Αγώνων (GIICA), η οποία διαπίστωσε ότι η ροή του ποταμού πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχει θέσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας (World Rowing).

«Με βάση την εκτενή ανάλυση που διεξήχθη, καταλήξαμε στην απόφαση ότι ο ποταμός Φιτζρόι είναι ικανός να παρέχει συνθήκες δίκαιου συναγωνισμού κατά τη διάρκεια των Αγώνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Κωπηλασίας», ανέφερε ο πρόεδρος της World Rowing, , Ζαν-Κριστόφ Ρολάν.

Η απειλή από τους κροκόδειλους δεν εξετάστηκε στην αξιολόγηση, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά θεάσεων.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισαφούλι, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα εισαγάγουν ειδικά μέτρα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου για την προστασία των αθλητών, εν μέσω ανησυχιών για την άγρια ​​ζωή στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του «Brisbane 2032», Άντριου Λίβερις, όταν ρωτήθηκε σχετικά δήλωσε: «Υπάρχουν καρχαρίες στον ωκεανό και εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε σερφ. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, όχι κάτι που δεν μπορούμε, παρακαλώ αλλάξτε τη νοοτροπία».

Παράλληλα υποστηρίζεται ότι οι θεάσεις κροκόδειλων στο σημείο επιλογής είναι περιστασιακές, με την παρουσία τους να είναι μεγαλύτερη σε βορειότερα σημεία του ποταμού.

Ο ποταμός χρησιμοποιείται ήδη για προπόνηση από μέλη της εθνικής ομάδας κωπηλασίας της Αυστραλίας και φιλοξενεί τακτικά πανεπιστημιακούς αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μπρισμπέιν θα διεξαχθούν από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2032.