Η Ελλάδα τερμάτισε στη πρώτη θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας συγκεντρώνοντας 17 μετάλλια και 102 βαθμούς στη γενική κατάταξη.

Πρώτη δύναμη στα βαλκάνια η ελληνική κωπηλασία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά . Μετά την περσινή νίκη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στα Γιάννενα, σάρωσε και στη Βουλγαρία με 17 μετάλλια εκ των οποίων 9 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα.

Κατά την δεύτερη και τελευταία ημέρα του Βαλκανικού πρωταθλήματος στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας τα γαλανόλευκα κουπιά κατέκτησαν 4 χρυσά , 3 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια και σε συνδυασμό με τα 8 της πρώτης μέρας (5 χρυσά-1 ασημένιο-2 χάλκινα) κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 9 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα, αφήνοντας 2η τη Ρουμανία με 7-6-4, 3η την Τουρκία με 5-7-8 και 4η την διοργανώτρια Βουλγαρία με 2-2-2.

Τέσσερις ακόμα πρωτιές στις βαθμολογίες.Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση και στη γενική βαθμολογία με 102 βαθμούς έναντι 94 της Τουρκίας και 88 της Ρουμανίας. Ήταν πρώτη στην κατηγορία Εφήβων, Παίδων και Κορασίδων και 3η στην κατηγορία Νεανίδων. Πιο αναλυτικά:

Έφηβοι : 1.Ελλάδα 24, 2. Τουρκία 22, 3.Ρουμανία 19.5

: 1.Ελλάδα 24, 2. Τουρκία 22, 3.Ρουμανία 19.5 Νεανίδες : 1.Ρουμανία 32.5, 2.Τουρκία 20, 3.Ελλάδα 17

: 1.Ρουμανία 32.5, 2.Τουρκία 20, 3.Ελλάδα 17 Παίδες : 1.Ελλάδα 37.5, 2.Τουρκία 34, 3.Κροατία 18

: 1.Ελλάδα 37.5, 2.Τουρκία 34, 3.Κροατία 18 Κορασίδες : 1.Ελλάδα 23.5, 2.Ρουμανία 20.5, 3.Τουρκία 18

Αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα :

Χρυσά μετάλλια :

Σκιφ (Π) : Στράτος Μελιγωνίτης

: Στράτος Μελιγωνίτης Διπλό σκιφ (Π) :Φ.Βένος-Ι.Νταβας

:Φ.Βένος-Ι.Νταβας Δίκωπος (Ε) :Α.Σ.Αλεξίου-Γ.Χιώτης

:Α.Σ.Αλεξίου-Γ.Χιώτης Διπλό σκιφ (Ε) :Π.Ρ. Κώτσιας -Κ.Κωσταράς

:Π.Ρ. Κώτσιας -Κ.Κωσταράς Σκιφ (Κ) : Σύλβια Γιουγλή

: Σύλβια Γιουγλή Τετραπλό σκιφ (Κ) :Α.Α.Νταβα-Ε.Νάτσιουλα-Χ.Μ.Λαμπαραρίου-Σ.Γιουγλή

:Α.Α.Νταβα-Ε.Νάτσιουλα-Χ.Μ.Λαμπαραρίου-Σ.Γιουγλή Τετραπλό σκιφ (Ε) :Α.Π.Διδασκάλου-Ρ.Κώτσιας-Κ.Κωσταράς-Γ.Γόγολος

:Α.Π.Διδασκάλου-Ρ.Κώτσιας-Κ.Κωσταράς-Γ.Γόγολος Τετραπλό σκιφ (Π) :Θ.Παπαιωάννου-Φ.Βένος-Ι.Νταβας-Σ.Μελιγωνίτης

:Θ.Παπαιωάννου-Φ.Βένος-Ι.Νταβας-Σ.Μελιγωνίτης Διπλό μεικτό (Π-Κ): Σύλβια Γιουγλή-Στράτος Μελιγνωνίτης

Ασημένια μετάλλια :

Τετραπλό σκιφ (Ν) : Α.Μ.Ήλη-Φ.Ντάνη-Μ.Αδάμ-Σ,Καρυώτη

: Α.Μ.Ήλη-Φ.Ντάνη-Μ.Αδάμ-Σ,Καρυώτη Τετράκωπος (Π) :Ν.Χρήστου-Β.Πολίτης-Θ.Κώστας-Χ.Π. Σακκάς

:Ν.Χρήστου-Β.Πολίτης-Θ.Κώστας-Χ.Π. Σακκάς Δίκωπος (Π) :Δ.Περιβολιώτης-Ι.Βάλης

:Δ.Περιβολιώτης-Ι.Βάλης Οχτάκωπος μεικτή (Ε-Ν):Ο.Κουρκουρίκη-Α.Κορτες Χατζηαναστασίου-Ρ.Βαρελοπούλου-Σ.Δούας-Α.Παπαθωμάς-Γ.Χιώτης-Α.Σ.Αλεξίου-Α.Κολέτσιου-Α.Χατζηιωάννου (πηδ).

Χάλκινα μετάλλια :

Διπλό σκιφ (Ν) :Μ.Αδάμ-Σ.Καρυώτη

:Μ.Αδάμ-Σ.Καρυώτη Οχτάκωπος (Ε):Σ.Λιγγερίδης-Χ.Τριανταφύλλου-Α.Παρουσάκης-Σ.Αλιατίδης-Σ.Δούας-Α.Παπαθωμάς-Α.Σ. Αλεξίου-Γ.Χιώτης-Α.Κωλέτσιου (Πηδ)

Τέταρτη θέση :