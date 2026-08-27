Οι Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου άνοιξαν λογαριασμό για τα ελληνικά κουπιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερνταμ, κατακτώντας το ασημένιο στο διπλό σκιφ ελ. βαρών.

Τεράστια προσπάθεια που συνοδεύτηκε με το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ βαρών των γυναικών, πραγματοποίησαν οι Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στο Άμστερνταμ.

Η 18χρονη Μουρατίδου και η 20χρονη Λιόλιου λίγες μέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε και παγκόσμιες πρωταθλήτριες Κ23 στο Ντούισμπουργκ, τώρα έφθασαν στη 2η θέση και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερματίζοντας σε 7:12.05.

Από τα πρώτα μέτρα του τελικού το ελληνικό πλήρωμα ήταν στη 2η θέση, πέρασε τα 1.000μ. σε 3:34.60, μετά τα 1.300 περίπου μέτρα προσπάθησε να κυνηγήσει το πλήρωμα του Μεξικού, στα 1.500μ. οι Μουρατίδου, Λιόλιου πέρασαν σε 5:23.22, έναντι των 5:21.33 της βάρκας του Μεξικού, μετά τα 1.700μ. έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια τερματίζοντας σε 7:12.05.



Η κατάταξη του τελικού