Πέντε νέα σκάφη χρηματοδότησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την κωπηλατική ομοσπονδία, στο πλαίσιο στήριξης των κορυφαίων αθλητών κι αθλητριών.

H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξής της προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα μας στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, προχώρησε στη χρηματοδότηση προς την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, για την προμήθεια πέντε νέων σκαφών κλασικής κωπηλασίας με τη στήριξη της Stoiximan.

Τα νέα σκάφη θα χρησιμοποιήσουν οι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Πέτρος Γκαϊδατζής, Ζωή Φίτσιου και Μηλένα Κοντού, καθώς και οι υπόλοιποι κορυφαίοι κωπηλάτες.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη συνδρομή της Stoiximan και εκτός από τις κωπηλατικές λέμβους, αφορά και στην αγορά σκαφών για την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε: «Η στήριξη των Ομοσπονδιών και των αθλητών αποτελεί βασική προτεραιότητα μας, καθώς η επένδυση στον αθλητικό εξοπλισμό είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και στις επιτυχίες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, ενισχύοντας έμπρακτα τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την επίτευξη νέων διεθνών διακρίσεων για την Ελλάδα, κάτι που το καταφέρνουμε με τη στήριξη της Stoiximan την οποία και θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω.»

Mε χρηματοδότηση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μετά την πρόταση της Επιτροπής Εξοπλισμών της ΕΟΕ, αγοράστηκαν επίσης πρόσφατα, στρώματα αλμάτων για τον ΣΕΓΑΣ που τοποθετήθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο και από τον ΣΕΓΑΣ και δύο συλλογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Χρονομέτρησης Κολύμβησης για την ΚΟΕ.