Το NBA προειδοποίησε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα εξαιτίας της κίνησής του να αποφύγει τα ΜΜΕ παραβιάζοντας τους κανονισμούς του ΝΒΑ.

Οι Θάντερ έριξαν στο... καναβάτσο τους Σπερς επικρατώντας με 127-114 για να κάνουν το 3-2 στους τελικούς της Δύσης και να βρεθούν μία... ανάσα μακριά από τους τελικούς του NBA.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι πως ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα απέφυγε τις υποχρεώσεις του προς τα ΜΜΕ μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ενώ όπως αναφέρθηκε, πέρασε μπροστά από τους εκπροσώπους Τύπου και κατευθύνθηκε απευθείας προς το λεωφορείο της ομάδας.

Με αυτή την κίνησή του παραβίασε κανονισμό του NBA, ο οποίος υποχρεώνει τους παίκτες να είναι διαθέσιμοι για δηλώσεις μετά τους αγώνες. Μάλιστα, όπως μετέδωσε το ESPN, η λίγκα παρενέβη και προειδοποίησε τον Γουεμπανιαμά για τη συμπεριφορά του.

The NBA has warned the Spurs' Victor Wembanyama for violating media access rules. Wembanyama bypassed media obligations after Game 5 on Tuesday night. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2026

Προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσει να επαναληφθεί από τον 22χρονο Γάλλο σέντερ, ενώ πάει κόντρα στην όλη συμπεριφόρα του μέσα στη σεζόν, που έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια για τη διαθεσιμότητά του απέναντι στους δημοσιογράφους.