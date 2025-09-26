Το δικό του σχόλιο έκανε μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος, κάνοντας αναφορά στην ελληνική ψυχή και τον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών...

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που λαμβάνει χώρα στη Σανγκάη. Με τον τρίτο χρόνο, ο Έλληνας κωπηλάτης θα διεκδικήσει την κατάκτηση ενός μεταλλίου, με τον ίδιο να τονίζει τι πρέπει να προσέξει ενόψει τελικού.

Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης τόνισε πως θέλει να κρατηθεί κοντά στις πρώτες θέσεις στο τέλος της κούρσας του τελικού, ώστε με ένα καλό σπριντ να φτάσει στα μετάλλια. Δήλωσε πως αυτός και ακόμη τρεις κωπηλάτες είναι τα φαβορί για το μετάλλιο, κάνοντας αναφορά για τον τελικό των γυναικών στο διπλό σκιφ όπου συμμετάσχουν οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου

«Είμαι αρκετά χαρούμενος που μπόρεσα άλλη μια φορά να είμαι στους έξι κορυφαίους του κόσμου. Πιστεύω πως για όλα τα αγωνίσματα και ειδικά για το σκιφ είναι πολύ δύσκολο κάθε φορά να αποδίδεις έτσι και να βρίσκεται στην κορυφαία εξάδα.

Είμαι αρκετά χαρούμενος που πήρα αυτή τη θέση. Η κούρσα ήταν αρκετά δύσκολη. Είχε πολλή ζέστη, αλλά όλα πήγα καλά δόξα τω Θεώ και μπόρεσα να είμαι μαζί με τους δύο κορυφαίους, τον Ολλανδό και τον Γερμανό. Από εκεί και πέρα στον τελικό θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο».

Για τον τελικό που θυμίζει... Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι:

«Είναι ώρα για... εκδίκηση. Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε κατ' ευχήν. Όπως φάνηκε πέσαμε στο ένα δευτερόλεπτο και οι τρεις. Από την άλλη τη σειρά ξέρω πως ο Λευκορώσος είναι πάρα πολύ δυνατός και πιστεύω ότι εμείς οι τέσσερις θα πάμε για το μετάλλιο. Αν πάνε όλα καλά και μπορέσω να κρατηθώ κοντά τους στο τέλος, πιστεύω πως θα μπορέσω να με ένα σπριντ να φτάσω στο μετάλλιο».

Για τα τελευταία μέτρα που ανέβασε ρυθμό:

«Ανέβασα κουπιές, αλλά έπρεπε να είμαι πιο κοντά τους. Ξέρω πως είναι πολύ δυνατοί, απλά στο τέλος δεν έχουν άλλο να δύναμη να καταθέσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις... μιλάει και η ελληνική ψυχή και πιστεύω πως γι' αυτό έκλεισα τόσο πολύ την απόσταση. Λίγο πιο κοντά να είμαι και τους έχω».

Για τον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών:

«Είναι πολύ δυνατό πλήρωμα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Αξίζουν ένα μετάλλιο. Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά και θα καταφέρουν να κατακτήσουν ένα μετάλλιο για την Ελλάδα».

