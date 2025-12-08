Η ενημέρωση προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται ή θα βρεθούν στο Καζακστάν για τον αγώνα με την Καϊράτ.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών για τους φιλάθλους τους για το Καϊράτ - Ολυμπιακός:

Οι φίλαθλοί μας που έχουν ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) με την Kairat Almaty, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Οι πόρτες της Astana Arena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Η είσοδος στο γήπεδο για τους φιλάθλους μας θα είναι η S, στην οποία θα υπάρχουν μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-RAY.

Οι φίλαθλοί μας επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα. Τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται. Οι τσάντες που επιτρέπονται στο γήπεδο είναι μεγέθους έως Α4.

