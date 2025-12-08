Την ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League το θερμόμετρο μπορεί να δείξει από -20 έως -28.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι την Τρίτη στις 17:30 για την έκτη αγωνιστική της league Phase του Champions League, ένα ακόμα παιχνίδι που θα δώσουν οι Πειραιώτες σε χώρα με πολικές θερμοκρασίες.

Φυσικά αυτή τη φορά οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές, διότι η «Astana Arena» έχει κλειστή οροφή, για προφανείς λόγους. Έξω από το γήπεδο, πάντως, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι το θερμόμετρο θα δείχνει από -20 έως -28 και τα προβλήματα θα είναι περισσότερο για τους οπαδούς, μέχρι να μπουν στο γήπεδο.

Ο δημοσιογράφος του DAZN Ράφαελ Έσκριγκ, ο οποίος ταξίδεψε στην Αστάνα για να καλύψει το παιχνίδι, υποστήριξε ότι αναμένονται θερμοκρασίες -24 κι αναδημοσίευσε ποστάρισμα που αναφερόταν ότι την ώρα του αγώνα θα υπάρχει χιονόπτωση και η θερμοκρασία θα είναι -15 έως -23.

Εντός γηπέδου, πάντως, οι παίκτες δεν θα έχουν θέμα με τις καιρικές συνθήκες. Σε άλλες πλατφόρμες τονίζεται ότι την ώρα του αγώνα, μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει στο -28 και η αίσθηση για το κρύο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, ανάλογη όταν το θερμόμετρο πέφτει κι από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Να σημειωθεί ότι η Αστάνα (διότι στο Καζακστάν υπάρχουν δύο ζώνες ώρες) είναι 3 ώρες μπροστά από την Ελλάδα και θα είναι 20:30 τοπική όταν ξεκινήσει το ματς. Στο Αλμάτι, όπου είναι η φυσική έδρα της Καϊράτ, η διαφορά είναι 4 ώρες.

Το ποστάρισμα του Ισπανού δημοσιογράφου και οι προβλέψεις του καιρού