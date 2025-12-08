Η Μίλαν τα... βρήκε σκούρα στην έδρα της Τορίνο, αλλά ο Κρίστιαν Πούλισικ το πήρε πάνω του, με δύο γκολ την οδήγησε στη νίκη με ανατροπή (3-2) και την ανέβασε στην κορυφή.

Captain America to the rescue! Ή αλλιώς «διασώστης» Κρίστιαν Πούλισικ. Η Μίλαν «φλέρταρε» με την ήττα στην έδρα της Τορίνο, αλλά για καλή της τύχη, ο Πούλισικ ήρθε από τον πάγκο και... καθάρισε. Ο Αμερικανός επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στο δεύτερο μέρος και οδήγησε τους Ροσονέρι στο τρίποντο που τους ανέβασε στην 1η θέση της Serie A. Έστω και στην ισοβαθμία με τη Νάπολι. Ανησυχία στο στρατόπεδο των Μιλανέζων με τον τραυματισμό του Λεάο, λίγες ημέρες πριν τον τελικό του ιταλικού Super Cup απέναντι στη Νάπολι (18/12).

Η Γκρανάτα ξεκίνησε καταπληκτικά το παιχνίδι, άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βλάσιτς μόλις στο 10' και επτά λεπτά μετά, από ασίστ του Κροάτη, ο Ζαπάτα διπλασίασε τα τέρματά της.

Ο Ραμπιό πάντως φρόντισε η Μίλαν να συνέλθει άμεσα. Στο 24ο λεπτό με τρομερό «κεραυνό» εκτός περιοχής μείωσε σε 2-1 και παρέδωσε την μπαγκέτα στο Πούλισικ. Ο Captain America μπήκε αλλαγή στο 66', ισοφάρισε στο 67' με ωραίο τελείωμα και στο 77' τελείωσε τη δουλειά, ολοκληρώνοντας τη σπουδαία ανατροπή με ντοπιέτα ξεχωριστής σημασίας.

Νωρίτερα, η Τζένοα πήρε σημαντική ανάσα με «διπλό» στην έδρα της Ουντινέζε (2-1). Ό,τι έκανε και η Πάρμα που επικράτησε 1-0 στην έδρα της Πίζα.