H Μηλένα Κοντού τα ξημερώματα της Πέμπτης θα κωπηλατήσει για μια θέση στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.

Η Μηλένα Κοντού την Τρίτη (23/9) και ανήμερα των 20ών γενεθλίων της πήρε μια άνετη πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ελ. βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη και τώρα θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να βρεθεί στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/5, ΕΡΤ 2) και στις 05:37 ώρα Ελλάδας η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης του Παρισιού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, θα αγωνιστεί στη 2η ημιτελική σειρά και στόχος της είναι να καταλάβει μια από τις τρεις θέσεις που δίνουν την πρόκριση στην εξάδα του μεγάλου τελικού.

H αθλήτρια από τη Μυτιλήνη θα έχει ως κύριες αντιπάλους τη Σιόμπαν ΜακΚρόχαν από την Ιρλανδία, τη Μεξικάνα, Κένια Αλάνις και τη Ρωσίδα, Μαρία Ζόβνερ.

Στη 15η θέση οι Παπακωνσταντίνου και Γκαϊδατζής

Στο μεταξύ την Τετάρτη (24/9) οι ελληνικές παρουσίες άρχισαν με την άνετη πρόκριση από τον Στέφανο Ντούσκο στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών.

Ολοκληρώθηκαν με τους Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Πέτρο Γκαϊδατζή να καταλαμβάνουν την 3η θέση στον τελικό Γ' και τη 15η θέση στη γενική κατάταξη στο διπλό σκιφ, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Ήταν η πρώτη συμμετοχή τους συγκεκριμένου στη βαριά κατηγορία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και βγήκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από τους ίδιους καθώς και την προπονητική ομάδα της εθνικής ομάδας.



