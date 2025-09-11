Οι ομοσπονδίες που θα λάβουν οικονομική βοήθεια από την Ολυμπιακή Ελληνική Επιτροπή για θέματα ολυμπιακής προετοιμασίας

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, να καταβληθούν σε έξι αθλητικές ομοσπονδίες συνολικά το ποσόν των 136.515 ευρώ, για να καλυφθούν δαπάνες Ολυμπιακής Προετοιμασίας, ύστερα από σχετικά αιτήματα των Ομοσπονδιών.

Αναλυτικά τα ποσά και η αιτιολόγηση ανά Ομοσπονδία είναι

Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φ.Ν.Σ. ,10.360 ευρώ , για τη συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών Ζωής Φίτσιου, Ιωάννη Καλανδαρίδη, Ιάσονα Μουσελίμη, Εύας Μπογά, Νίκης Ιωάννου, Μιχάλη Καλεντζή, Στυλιανής Πολυχρονίδου και Νικολάου Πεταλίδη στα προπονητικά κοινόβια του Σχοινιά, ενόψει συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας (Αντάλια, 8-13/10/25) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Αντάλια, 6-9/11/25).

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργου Αλικάκου.