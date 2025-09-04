Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αλικάκος, ένας από τους πρωτεργάτες για το χάντμπολ στη χώρα μας.

Την ημέρα της κηδείας του Γιάννη Ζαρλακούτη, η οικογένεια του χάντμπολ θρηνεί για τον θάνατο του Γιώργου Αλικάκου.

Ο Γιώργος Αλικάκος ήταν εκ των πρωτεργατών του αθλήματος στην Ελλάδα και το 1976 μαζί με τους Δήμο Μαγκλάρα και Μιλτιάδη Μπουφίδη έκαναν την αίτηση στον ΣΕΓΑΣ για την ίδρυση του πρώτου τμήματος χάντμπολ για λογαριασμό του Άφοβου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια ήταν και μέλη της πρώτης διοικούσας επιτροπής του αθλήματος.

Από το 1976 έως το 1997 διατέλεσε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της ΟΧΕ, τα περισσότερα εξ’ αυτών πρόεδρος με μικρά διαλλείματα στα οποία ανέλαβαν οι Κωστής Γραμματικόπουλος και Γιώργος Χαλκίδης.

Υπήρξε επί σειρά ετών μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (1993-2001, 2013-2024) και Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ) την περίοδο 2017-2024, μέλος του ΔΣ του ΟΑΚΑ επί 20 χρόνια, ενώ μετά την ενασχόληση του με το χάντμπολ διατέλεσε και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής: «Με βαθιά θλίψη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρετά τον Γιώργο Αλικάκο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ελληνικό αθλητισμό επί πάρα πολλά χρόνια.

Η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για την προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού και για τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών, στους οποίους στάθηκε πάντα με αγάπη, σεβασμό και πίστη στις δυνατότητές τους. Η συνέπεια, η εργατικότητα και το ανιδιοτελές του πνεύμα άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ολυμπιακή και αθλητική οικογένεια.

Πρωτεργάτης της παρουσίας και της ανάπτυξης του χάντμπολ στην Ελλάδα, θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως υπόδειγμα ήθους και προσφοράς. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει όσους εργάζονται για το καλό του αθλητισμού και της πατρίδας.

Ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της ΕΟΕ , εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».