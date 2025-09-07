Με τέσσερα μετάλλια στις αποσκευές της – δύο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο – επιστρέφει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 η Ελλάδα...

Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23, με την Ολυμπιονίκη Μηλένα Κοντού να ξεχωρίζει με εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η χάλκινη Ολυμπιονίκης του Παρισιού απέδειξε ξανά την κλάση της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών. Η Κοντού πήρε από νωρίς το προβάδισμα και το διατήρησε μέχρι το τέλος, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία.

Το δεύτερο χρυσό της ημέρας ήρθε από τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, που επικράτησαν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7:39.31, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση για την ελληνική κωπηλασία.

Στους άνδρες, οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ, τερματίζοντας δεύτεροι σε μια απαιτητική κούρσα, ενώ ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο στο σκιφ ελαφρών βαρών.

Λίγο έλειψε να έρθει και πέμπτο μετάλλιο, καθώς οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη κατέλαβαν την τέταρτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ, μένοντας οριακά εκτός βάθρου.