Η Βασιλάκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παρίσι με την 8η θέση στα 400μ. ελεύθερο
H Άρτεμις Βασιλάκη ολοκλήρωσε με την 8η θέση στα 400μ. ελεύθερο την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, με την 20χρονη Ελληνίδα φανερά κουρασμένη από τις συνεχόμενες κούρσες και τα πολλά χιλιόμετρα στα αγωνίσματα μεγάλων αποστάσεων, να τερματίζει στην 8η θέση 4:11.98.
Η Βασιλάκη θα αφήσει το Παρίσι με τρεις συμμετοχές σε τελικούς, μία τέταρτη θέση στα 800μ. ελεύθερο, και δύο πολύ μεγάλα πανελλήνιο δείχνοντας σπουδαία πρόοδο.
Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα κατέκτησε για τρίτη φορά τον τίτλο και επανέλαβε το «τρεμπλ» της Γλασκώβης και της Βουδαπέστης, πετυχαίνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων με 4:01.34. Η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, νικήτρια το 2022, ήταν για άλλη μία φορά δεύτερη με 4:02.41, και η συμπατριώτισσά της Μάγια Βέρνερ ακολούθησε με 4:03.73.
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