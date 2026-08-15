Σίσκος: Η απίθανη κούρσα του στα 200μ. πεταλούδα που έφερε το χάλκινο στο ευρωπαϊκό
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Ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε την πιο γρήγορη κούρσα της καριέρας του, μέχρι την επόμενη στα 200μ. πεταλούδα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.
Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, μετά το ασημένιο στα 200μ. ύπτιο, κατέκτησε το χάλκινο και στα 200μ. πεταλούδα.
Κατεβάζοντας το πανελλήνιου ρεκόρ από το 1:55.55, ο Σίσκος το κατέβασε στο 1:54.13, κι έφθασε στο 3ο μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
@Photo credits: INTIME
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