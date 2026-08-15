Ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο και η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα εξασφάλισαν άνετα την πρόκριση στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο Απόστολος Χρήστου λίγες ώρες μετά την 4η θέση στα 50μ. ύπτιο, άρχισε εξαιρετικά την παρουσία του στα 100μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο κάτοχος του τίτλου από το 2024 σημείωσε την κορυφαία επίδοση των προκριματικών με 52.73 και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, στο δρόμο για ένα έκτο διαδοχικό μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Οι ημιτελικοί θα γίνουν το βράδυ του Σαββάτου (15/8,21:18) και λογικά Χρήστου δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει στον τελικό της Κυριακής (16/8).

Αντίθετα, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης δεν μπόρεσε να προκριθεί, καθώς κατετάγη 21ος με 54.17. Στο αγώνισμα δεν πήρε μέρες ο Χούμπερτ Κος, νικητής των 200μ. ύπτιο, αποκλείστηκε ο νικητής των 50μ. ύπτιο, ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα, ενώ ο Κλιμέντ Κολεσνίκοφ, δις πρωταθλητής Ευρώπης έμεινε εκτός συνέχεια, καθώς έμεινε τρίτος μεταξύ των αθλητών από τη Ρωσία, τον Πάβελ Σαμουσένκο και τον Γκέοργκι Γιακόβλεφ.

Η Γεωργία Δαμασιώτη χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα στα προκριματικά των 200μ. πεταλούδα, για να πάρει το εισιτήριο για τους απογευματινούς (20:52) ημιτελικούς.

Η 23χρονη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 2:11.92 και κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο, Κορυφαία του προκριματικού ήταν η κάτοχος του τίτλου, Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία, με 2:08.42.

Πρόκριση και ο Γιουρτζίδης

Την πρόκριση στα ημιτελικά (21:02) στα 200μ. μικτή ατομική θα είναι και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, με 2:00.12 πήρε τη 19η θέση, όμως δύο Βρετανοί και ένας Ρώσος, που δεν είχαν δικαίωμα να συνεχίσουν, έφεραν τον Έλληνα κολυμβητή στη 16η θέση.

Ο Ιάσων Ρούτολας βελτίωσε κατά δύο εκατοστά το ατομικό του, σημειώνοντας 2:00.28, παίρνοντας την 21η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης με 2:01.92 πήρε την 27η θέση.

Ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά στα 50μ. ελεύθερο. Αγωνίστηκε στην 8η και τελευταία προκριματική σειρά και τερμάτισε 8ος με 21:21. Επίδοση που τον έφερε στην 24η θέση των προκριματικών.

Η Μάνια Τασάκου αγωνίστηκε στα προκριματικά στα 50μ. πρόσθιο, μπήκε στον αγώνα με 31.68, σημείωσε 31.87 και κατετάγη στην 30ή θέση.

Τέλος η εθνική ομάδα στη σκυταλοδρομία 4Χ200μ. ελεύθερο mixed ανδρών-γυναικών σημείωσε 7:45.17 και πήρε την 9η θέση, με το 8ο εισιτήριο για τον τελικό να πηγαίνει στην Ισπανία με 7:35.98. Κατά σειρά αγωνίστηκαν οι Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Νικόλ Παυλοπούλου και Αρτεμις Βασιλάκη.

Το απογευματινό πρόγραμμα