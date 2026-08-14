Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Νέο ρεκόρ η Βλάχου, εκτός ημιτελικών Ντούμας και Ζαφειρόπουλος
Η Άννα Βλάχου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε νέο ατομικό ρεκόρ.
Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε πρώτη στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 25.49, επίδοση που βελτίωσε το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ, το οποίο ήταν 26.01. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός δεν ήταν αρκετός για να της δώσει μία θέση στην επόμενη φάση. Η Βλάχου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης.
Στα 50μ. πρόσθιο υπήρξε διπλή ελληνική συμμετοχή, χωρίς όμως να έρθει πρόκριση. Ο Ευάγγελος Ντούμας, κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ εφήβων με 27.59, σημείωσε 27.97 και κατέλαβε την 42η θέση. Από την πλευρά του, ο Μάριος Ζαφειρόπουλος τερμάτισε με 29.32, ενώ είχε ατομική επίδοση 28.48, και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην 63η θέση της κατάταξης.
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