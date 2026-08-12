Τέταρτη ημέρα στο Ευρωπαϊκό κολύμβησης, με εννέα ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά και στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η τέταρτη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης βρίσκει την ελληνική αποστολή ξανά στη μάχη, με εννέα συμμετοχές στα πρωινά προκριματικά και ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η δράση για τα ελληνικά χρώματα ξεκινά στις 10:41, με τον Κωνσταντίνο Στάμου να αγωνίζεται στην 4η σειρά των 200μ. ελεύθερο. Ακολουθεί στις 10:48 ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, στην 6η σειρά, ενώ στις 10:59 πέφτει στην πισίνα ο Δημήτρης Μάρκος, στην 9η σειρά του αγωνίσματος.

Στις 11:10 ξεκινούν τα προκριματικά των 100μ. πεταλούδα, με τριπλή ελληνική παρουσία. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου θα αγωνιστεί στην 3η σειρά, η Άννα Ντουντουνάκη στην 4η και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 5η σειρά, στις 11:13 και 11:15 αντίστοιχα. Και οι τρεις θα κυνηγήσουν την είσοδό τους στην ημιτελική φάση.

Στα 50μ. ύπτιο, η Ελλάδα έχει διπλή εκπροσώπηση. Ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης αγωνίζεται στις 11:29 στην 5η σειρά, ενώ δύο λεπτά αργότερα, στις 11:31, ακολουθεί ο Απόστολος Χρήστου στην 6η σειρά, με αμφότερους να διεκδικούν την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το ελληνικό πρόγραμμα της 4ης ημέρας ολοκληρώνεται στις 12:26, με την Άρτεμις Βασιλάκη να συμμετέχει στο 2ο γκρουπ των προκριματικών των 1500μ. ελεύθερο.

Η τέταρτη ημέρα της διοργάνωσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική κολύμβηση, καθώς εννέα αθλητές και αθλήτριες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην ημιτελική φάση, με στόχο να συνεχίσουν την παρουσία τους στη διοργάνωση και να δώσουν το «παρών» στις απογευματινές κούρσες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Προκριματικά 200μ ελεύθερο

10:41 - Κωνσταντίνος Στάμου (4η σειρά)

10:48 - Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης (6η σειρά)

10:59 - Δημήτρης Μάρκος (9η σειρά)

Προκριματικά 100μ. πεταλούδα

11:10 - Άννα Αυγούστα Βλάχου (3η σειρά)

11:13 - Άννα Ντουντουνάκη (4η σειρά)

11: 15 - Γεωργία Δαμασιώτη (5η σειρά)

Προκριματικά 50μ. ύπτιο

11:29 - Ευάγγελος Μακρυγιάννης (5η σειρά)

11:31 - Απόστολος Χρήστου (6η σειρά)

Προκριματικά 1500μ. ελεύθερο