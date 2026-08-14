Ολυμπιακός: «Παγώνει» η υπόθεση Μόουρα σύμφωνα με τους Πορτογάλους
Στον... πάγο φέρεται να μπαίνει η υπόθεση της απόκτησης του Φρανσίσκο Μόουρα από τον Ολυμπιακό, εξαιτίας των εξελίξεων στο εσωτερικό του συλλόγου.
Σήμερα Παρασκευή (14/8) Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν ραντεβού για να συζητήσουν το μέλλον του Βάσκου στην ομάδα, με την πορτογαλική Record να αναφέρει πως αυτός είναι ο λόγος που η περίπτωση Μόουρα δεν προχωράει.
Θυμίζουμε πως προηγούμενα ρεπορτάζ από τη χώρα της Ιβηρικής ανέφεραν πως οι Πειραιώτες ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περί τα 7 εκατ. ευρώ στην Πόρτο, έτσι ώστε να αποκτήσουν τον Πορτογάλο αριστερό μπακ.
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