Η περίπτωση της απόκτησης του Φρανσίσκο Μόουρα από τον Ολυμπιακό φέρεται να «παγώνει», λόγω των εξελίξεων στους Πειραιώτες.

Στον... πάγο φέρεται να μπαίνει η υπόθεση της απόκτησης του Φρανσίσκο Μόουρα από τον Ολυμπιακό, εξαιτίας των εξελίξεων στο εσωτερικό του συλλόγου.

Σήμερα Παρασκευή (14/8) Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν ραντεβού για να συζητήσουν το μέλλον του Βάσκου στην ομάδα, με την πορτογαλική Record να αναφέρει πως αυτός είναι ο λόγος που η περίπτωση Μόουρα δεν προχωράει.

Θυμίζουμε πως προηγούμενα ρεπορτάζ από τη χώρα της Ιβηρικής ανέφεραν πως οι Πειραιώτες ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περί τα 7 εκατ. ευρώ στην Πόρτο, έτσι ώστε να αποκτήσουν τον Πορτογάλο αριστερό μπακ.