Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Έβδομη θέση στα 4x100 μικτή mixed η Ελλάδα
Η ομάδα της Ελλάδας στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου τερμάτισε στην 7η θέση. Η ελληνική ομάδα έκανε χρόνο 3:45.17.
Μία κούρσα στην οποία οι Απόστολος Χρήστου, Ευάγγελος Ντούμας, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου προσπάθησαν ν' ανέβουν στο μετάλλιο το οποίο κυνήγησαν μέχρι τα μισά. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν καλή με την Ελλάδα να υποχωρεί και να τερματίζει στην 7η θέση.
Πρώτη στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed τερμάτισε η Γαλλία με 3:39.64, δεύτερη η Ολλανδία 3:40.92 και στο τελευταίο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Ρωσία με 3:41.52.
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