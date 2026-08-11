Στην έβδομη θέση τερμάτισε η Ελλάδα στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Η ομάδα της Ελλάδας στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου τερμάτισε στην 7η θέση. Η ελληνική ομάδα έκανε χρόνο 3:45.17.

Μία κούρσα στην οποία οι Απόστολος Χρήστου, Ευάγγελος Ντούμας, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου προσπάθησαν ν' ανέβουν στο μετάλλιο το οποίο κυνήγησαν μέχρι τα μισά. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν καλή με την Ελλάδα να υποχωρεί και να τερματίζει στην 7η θέση.

Πρώτη στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed τερμάτισε η Γαλλία με 3:39.64, δεύτερη η Ολλανδία 3:40.92 και στο τελευταίο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Ρωσία με 3:41.52.