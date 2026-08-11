Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Έβδομη θέση στα 4x100 μικτή mixed η Ελλάδα

Δημήτρης Μύτικας
Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Έβδομη θέση στα 4x100 μικτή mixed η Ελλάδα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στην έβδομη θέση τερμάτισε η Ελλάδα στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Η ομάδα της Ελλάδας στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου τερμάτισε στην θέση. Η ελληνική ομάδα έκανε χρόνο 3:45.17.

Μία κούρσα στην οποία οι Απόστολος Χρήστου, Ευάγγελος Ντούμας, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου προσπάθησαν ν' ανέβουν στο μετάλλιο το οποίο κυνήγησαν μέχρι τα μισά. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν καλή με την Ελλάδα να υποχωρεί και να τερματίζει στην 7η θέση.

Πρώτη στον τελικό των 4x100μ μικτή mixed τερμάτισε η Γαλλία με 3:39.64, δεύτερη η Ολλανδία 3:40.92 και στο τελευταίο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Ρωσία με 3:41.52.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Τελευταία Νέα