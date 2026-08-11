Εκτός τελικού στα 50μ. πεταλούδα γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου έμεινε η Άννα Ντουντουνάκη.

Η πρόκριση στον τελικό δεν ήρθε για την Άννα Ντουντουνάκη. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια έμεινε εκτός τελικού στα 50μ. πεταλούδα γυναικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου.

Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο δεύτερο γκρουπ και τερμάτισε στην 6η θέση, κάνοντας χρόνο 25.95. Το γεγονός αυτό την έφερε στην 9η θέση στη συνολική κατάταξη, με συνέπεια να μην παίρνει μία θέση για την τελική κούρσα του αγωνίσματος.

Σημειώνεται πως η Ντουντουνάκη είναι η πρώτη αναπληρωματική ενόψει τελικού. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση απόσυρσης από κάποια αθλήτρια στον τελικό, η Ελληνίδα θα είναι η αντικαταστάτρια.