H Άννα Ντουντουνάκη άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της πρωταθλήτριας Ευρώπης στα 50μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Η Άννα Ντουντουνάκη έφερε την πρώτη χρονικά πρόκριση για τα ελληνικά χρώματα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, που άρχισε στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 30χρονη κολυμβήτρια πήρε μέρος στα προκριματικά στα 50μ. πεταλούδα και με 25.54 πήρε την 1η θέση στην 3η σειρά και τη 10η συνολικά στην κατάταξη, αποκτώντας το απόγευμα της Τρίτης (2/12, 20:18) να διεκδικήσει μια θέση στην οκτάδα του τελικού.

Η Ντουντουνάκη είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα, μετά την επιτυχία της το 2013 στο Οτοπένι της Ρουμανίας, ενώ συνολικά στα 50μ. και στα 100μ. πεταλούδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 25άρας πισίνας, μετρά πέντε μετάλλια στο σύνολο, έχοντας κατακτήσει επίσης ένα ασημένιο και τρία χάλκινα.

«Προτιμώ να μη με βαραίνει ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά να σκέφτομαι τη χαρά της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου» είπε η Άννα Ντουντουνάκη στην ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η Βασιλάκη «άγγιξε» το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο

H Άρτεμις Βασιλάκη άρχισε την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τα 400μ. ελεύθερο γυναικών, όπου με νέο ατομικό ρεκόρ στα 4:07.44 κατέλαβε την 17η θέση στην κατάταξη, με την οκτάδα του τελικού να πηγαίνει στην Ιμάνι ντε Γιονγκ από την Ολλανδία με 4:03.97.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «άγγιξε» το πανελλήνιο ρεκόρ των 4:07.39, που ανήκει στη Ζωή Δημοσχάκη από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της Αμβέρσας το 2001.



Η Βασιλάκη δήλωσε ευχαριστημένη από την κούρσα της και βλέποντας τη συνέχειά της στη διοργάνωση, καθώς την Πέμπτη (4/12) ακολουθεί η παρουσία της στα 800μ. ελεύθερο.