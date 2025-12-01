Ξεκινά στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, οι ελληνικές συμμετοχές στην πρεμιέρα.

Με τη συμμετοχή 533 αθλητών κι αθλητριών από 45 χώρες, ανοίγει την Τρίτη (2/12) στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας, η αυλαία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με εννέα κολυμβητές και κολυμβήτριες και στην πρεμιέρα υπάρχουν έξι συμμετοχές.

Την αρχή θα κάνει η Άρτεμις Βασιλάκη από τα προκριματικά στα 400μ ελεύθερο (με χρόνο 4:11.59). Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών θα κολυμπήσουν ο Δημήτρης Μάρκος (3:41.95, είναι ο 15ος καλύτερος από τους 64 που έχουν δηλώσει συμμετοχή και ο Βασίλης Κακουλάκης (3:46.97, 33ος καλύτερος).

Η Άννα Ντουντουνάκη θα ανοίξει τη δική τους παρουσία από τα 50μ. πεταλούδα, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών θα πάρει μέρος ο Ανδρέας Βαζαίος.

Τελευταία ελληνική συμμετοχή στα προκριματικά, θα είναι αυτή του Απόστολου Σίσκου στα 200μ. ύπτιο, όπου με 1:51.80, είναι ο 12ος καλύτερος από τους 38 που έχουν δηλωθεί.

Στο πρωτάθλημα θα πάρουν επίσης μέρος η Γεωργία Δαμασιώτη, η Νικόλ Παυλοπούλου και ο Απόστολος Παπαστάμος.

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει 23 μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης: τέσσερα χρυσά, πέντε ασημένια και 14 χάλκινα. Στις δυο τελευταίες διοργανώσεις, το 2021 στο Καζάν και το 2023 στο Οτοπένι, κατέκτησε από πέντε μετάλλια. Τα περισσότερα έχει ο Ανδρέας Βαζαίος, 10 συνολικά (τρία χρυσά-τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα).

Το πρόγραμμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου

Πρωί (Προκριματικά 11:00) ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

400μ. ελεύθερο Γυναικών (Βασιλάκη

400μ. ελεύθερο Ανδρών (Μάρκος, Κακουλάκης)

50μ. πεταλούδα Γυναικών (Ντουντουνάκη)

50μ. πεταλούδα Ανδρών (Βαζαίος)

100μ. πρόσθιο Γυναικών

100μ. πρόσθιο Ανδρών

200μ. ύπτιο Γυναικών

200μ. ύπτιο Ανδρών (Σίσκος)

4Χ50μ. ελεύθερο Γυναικών

4Χ50μ. ελεύθερο Ανδρών

Απόγευμα (20:00) ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

400μ. ελεύθερο Γυναικών ΤΕΛΙΚΟΣ

400μ. ελεύθερο Ανδρών ΤΕΛΙΚΟΣ

50μ. πεταλούδα Γυναικών Ημιτελικοί

50μ. πεταλούδα Ανδρών Ημιτελικοί

100μ. πρόσθιο Γυναικών Ημιτελικοί

100μ. πρόσθιο Ανδρών Ημιτελικοί

200μ. ύπτιο Γυναικών Ημιτελικοί

200μ. ύπτιο Ανδρών Ημιτελικοί

4Χ50μ. ελεύθερο Γυναικών ΤΕΛΙΚΟΣ

4Χ50μ. ελεύθερο Ανδρών ΤΕΛΙΚΟΣ



