Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου στέφθηκε χρυσός ολυμπιονίκης στα 50μ ύπτιο, παίρνοντας το τρίτο του μετάλλιο σε πέντε μέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Μια σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό πέτυχε ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, ο οποίος κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο στα 50μ ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 που διεξάγονται στη Σενεγάλη!

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, επιστράτευσε όλες τις αγωνιστικές και ψυχικές του δυνάμεις και κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Μάλιστα, η πρώτη θέση είχε διπλή εκπροσώπηση, καθώς μαζί με τον Νικόλα Παπαθεοδώρου την κορυφή μοιράστηκε ο Πορτογάλος Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα, με χρόνο 25.69. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Βέλγος Μπιγιέ με 25.91. Την απονομή έκανε το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος.

Μετά τη σπουδαία επιτυχία του, ο Νικόλας Παπαθεοδώρου δήλωσε: «Ήθελα να το πάρω αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Το κυνηγούσα από την αρχή, αλλά δεν μου βγήκε στα άλλα δύο αγωνίσματα. Είχα πει ότι θα το πάρω σε αυτό το αγώνισμα και τα κατάφερα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η κούρσα πήγε πολύ καλά, αυτή τη φορά δικαιώθηκα, έκανα πάρα πολύ καλό τερματισμό, το χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή».

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκληρώνει την παρουσία του στην κορυφαία διοργάνωση με μια εντυπωσιακή συγκομιδή τριών μεταλλίων, ένα από κάθε χρώμα! Στο χρυσό των 50μ ύπτιο προστίθενται το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ ύπτιο και το χάλκινο στα 200μ ύπτιο.

Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026» και το τέταρτο συνολικά, με την κολύμβηση να συνεχίζει να προσφέρει μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας. Στη μέχρι τώρα συγκομιδή περιλαμβάνεται και το μετάλλιο της Ειρήνης Ζερβού.