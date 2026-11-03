Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στα 100μ ύπτιο, 5η θέση στο μπιτς βόλεϊ για το δίδυμο Χαρισσάκη-Μαργαριτοπούλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026.

Με ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα, σημαντικές διακρίσεις και δυνατές συγκινήσεις ολοκληρώθηκε η σημερινή αγωνιστική ημέρα για την Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 100μ. ύπτιου, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με χρόνο 55.79, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία ακόμη σπουδαία στιγμή στη διοργάνωση.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Ειρήνης Ζερβού, η οποία προκρίθηκε επίσης στον τελικό των 100μ. ύπτιου και κατέλαβε την 6η θέση με χρόνο 1:03.25, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή αγωνιστική της εικόνα.

Στο beach volley, οι Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου έδωσαν μια μεγάλη μάχη απέναντι στο ελβετικό δίδυμο. Πάλεψαν μέχρι τον τελευταίο πόντο, όμως γνώρισαν την ήττα με 1-2 σετ, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στην 5η θέση της τελικής κατάταξης.

Η πορεία τους, ωστόσο, αποτελεί μια σπουδαία επιτυχία. Με εξαιρετικές εμφανίσεις και αγωνιστικό πάθος, κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την ημιτελική φάση της διοργάνωσης, καταγράφοντας μια σημαντική διάκριση για το ελληνικό beach volley και αποδεικνύοντας τις δυνατότητές τους στο διεθνές επίπεδο.

Στο badminton, ο Γιάννης Σαρουγιαννίδης αντιμετώπισε τον Σουηδό DING, από τον οποίο ηττήθηκε, ολοκληρώνοντας την αγωνιστική του προσπάθεια στους Αγώνες. Η συμμετοχή του αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία και ευκαιρία για πολύτιμες παραστάσεις σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η Team Hellas συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια τα ελληνικά χρώματα στο Ντακάρ, με τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες να ξεχωρίζουν για το ταλέντο, την προσπάθεια και το αγωνιστικό τους πνεύμα!

Τα αποτελέσματα της Team Hellas με μια ματιά

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Νικόλας Παπαθεοδώρου – 100μ. ύπτιο: 2η θέση – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ με χρόνο 55.79.

Ειρήνη Ζερβού – 100μ. ύπτιο: 6η θέση με χρόνο 1:03.25.

BEACH VOLLEYBALL

Αγγελική Χαρισσάκη / Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου – Ελλάδα–Ελβετία: 1-2 σετ. 5η θέση στην τελική κατάταξη.

BADMINTON