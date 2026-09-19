Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης στόχευε να κολυμπήσει 151 χλμ. στα νότια παράλια της Κύπρου, όμως η επιδείνωση του καιρού στα ανοιχτά της Λεμεσού, τον υποχρέωσαν να σταματήσει την προσπάθειά του.

Λόγοι ανωτέρας βίας, έφεραν την αναγκαστική διακοπή του εγχειρήματος του παραολυμπιονίκη Χαράλαμπου Ταϊγανίδη να διανύσει κολυμπώντας 151 χλμ. στα νότια παράλια της Κύπρου και να επιτύχει παγκόσμιο ρεκόρ.

Έπειτα από 32 ώρες ασταμάτητης, συνεχούς κολύμβησης και έχοντας διανύσει περίπου 90 χιλιόμετρα, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης αναγκάστηκε να διακόψει την προσπάθειά του, το βράδυ της Παρασκευής (18/9), καθώς οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Λεμεσού επιδεινώθηκαν, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους τόσο για τον ίδιο τον αθλητή όσο και για τα συνοδευτικά σκάφη.

Υπήρξε ρητή εντολή της Λιμενικής Αστυνομίας Κύπρου προς τα σκάφη συνοδείας και τον κολυμβητή να αποχωρήσουν άμεσα από το νερό, εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης βρισκόταν σε άριστη σωματική και πνευματική κατάσταση, έχοντας πλήρη διαύγεια και τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης, έτοιμος να ολοκληρώσει τη διαδρομή. Παρά την επιθυμία του να συνεχίσει, η συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων ήταν επιβεβλημένη.

Η προσπάθεια αυτή, αν και διακόπηκε βίαια από τη φύση, αποτελεί ακόμα έναν άθλο ψυχικού σθένους, θέλησης και προσφοράς προς τον σκοπό του ΠΑΣΥΚΑΦ Κύπρου.



Από τα Κοράλλια με προορισμό τη Λάρνακα

Ο Ταϊγανίδης είχε αρχίσει την τιτάνια προσπάθειά στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, από την παραλία Κοραλλίων στην Πάφο. Η προσπάθεια πραγματοποιείτο σύμφωνα με τους κανονισμούς της World Open Water Swimming Association (WOWSA), με εγκεκριμένο παρατηρητή και επίσημη καταγραφή της διαδρομής.

Δίπλα του βρίσκονταν δύο συνοδευτικά σκάφη, η ομάδα καταγραφής και υποστήριξης, καθώς και έφεδροι του ΣΕΒΑΚ, οι οποίοι είχαν αναλάβει, μεταξύ άλλων, την καθοδήγησή του στη θάλασσα λόγω της σοβαρής απώλειας όρασης που αντιμετωπίζει.

Το πρωί της Πέμπτης (17/9) είχε ήδη περάσει την περιοχή του Αεροδρομίου Πάφου και συνέχιζε προς τα ανατολικά. Παρέμεινε στη θάλασσα για σχεδόν δύο ημέρες, μέχρι τη στιγμή που οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν επικίνδυνη τη συνέχιση του εγχειρήματος.

200.000 χεριές για τον ΠΑΣΥΚΑΦ

Πίσω από την απόπειρα για το παγκόσμιο ρεκόρ υπήρχε εξαρχής και ένας δεύτερος στόχος. Η προσπάθεια του Ταϊγανίδη συνδέθηκε με την εκστρατεία «200.000 χεριές για τον ΠΑΣΥΚΑΦ», με στόχο τη στήριξη ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους.

Οι περίπου 200.000 χεριές που υπολογιζόταν ότι θα απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί η διαδρομή αποτέλεσαν το σύμβολο της εκστρατείας, μέσω της οποίας συγκεντρώνονται εισφορές για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρει δωρεάν ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο ίδιος είχε συνοψίσει το νόημα της προσπάθειάς του σε μία φράση: «Γιατί το να παίρνεις γεμίζει τα χέρια σου, αλλά το να δίνεις γεμίζει την ψυχή σου».



Πηγή: ink.com