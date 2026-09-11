Ο Δημήτρης Καρυπίδης μετά τα 100μ. ύπτιο S1, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και στα 50μ. ύπτιο S1 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης στο Κοτσαέλι της Τουρκίας.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης ο Δημήτρης Καρυπίδης κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο S1 και πανηγυρίζοντας το δεύτερο μετάλλιό του στη διοργάνωση, που φιλοξενείται στο Κοτσαέλι της Τουρκίας.

O Δημήτρης Καρυπίδης τερμάτισε σε 1:37.39, αφήνοντας στην 4η θέση τον Γερμανό, Γιάνις Μακντάβιντ που τερμάτισε σε 1:38.22, ενώ σπουδαία προσπάθεια πραγματοποίησε και ο Νίκος Κoντού, καταλαμβάνοντας την 5η θέση σε 1:43.82.

Μόλις λίγους μήνες μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη, την επιμονή και την αγωνιστική του ποιότητα.

Ο Δημήτρης Καρυπίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με την κατάκτηση ενός ακόμα χάλκινου μεταλλίου έκλεισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης για εμένα. Ήταν μια φοβερή κούρσα η τελευταία, όπου το μετάλλιο κατακτήθηκε στον τερματισμό. Επιστρέφω στην Ελλάδα φοβερά χαρούμενος και ανυπομονώ για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της, Γιώργο Καπελλάκη, για τη βοήθεια και τη στήριξη».

Με αυτή την επιτυχία του ανέβασε τη συγκομιδή της εθνικής ομάδας στα τρία χάλκινα μετάλλια, ο Δημήτρης Καρυπίδης ήταν 3ος και στα 100μ. ύπτιο S1, ενώ είχε προηγηθεί η 3η θέση από τον Γιάννη Κωστάκη στα 50μ. πρόσθιο SB2.



