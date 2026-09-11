Δείτε τις 12άδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Ρόδο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Το 2nd International Tournament Rhodes 2026 ανοίγει την αυλαία του στο Κλειστό της Καλλιθέας με ένα σπουδαίο ελληνικό ντέρμπι. Παναθηναϊκός AKTOR και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους (11/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta), με το παιχνίδι να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των βραβεύσεων, αλλά και των προσαρμογών των δύο ομάδων εξαιτίας των τραυματισμών.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Μπράνκου Μπάντιο, Δημήτρης Μωραΐτης, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ιάσωνας Βαρβαρίτης και Λευτέρης Μαντζούκας.

Η είσοδος του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΚ στη Ρόδο



Αποστολή: Ευτυχία Οικονομίδου pic.twitter.com/blZd5O9sK8 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026

Οι διαθέσιμοι παίκτες της «Βασίλισσας» είναι οι: Δημήτρης Κατσίβελης, Λούκας Λεκαβίτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, Δημήτρης Τσαλμπούρης, Λάντερς Νόλεϊ, Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ και Γάιος Σκορδίλης, ενώ στην προετοιμασία βρίσκονται επίσης οι ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ, Τάιλερ Πίτερσον.

🟡⚫ Λαρεντζάκης στα «κιτρινόμαυρα»!



Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου pic.twitter.com/UVby1CM20D — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026

Οσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουσταφά Φαλ και Γιάννη Κουζέλογλου. Η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή της τους Δημήτρη Φλιώνη, Γκρεγκ Μπράουν, Ντέρικ Ουίλιαμς και Κισόν Φίζελ, ενώ ο Λάντερς Νόλεϊ επέστρεψε στη 12άδα.



