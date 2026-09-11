ΑΕΚ: Σε ρόλο βοηθού προπονητή ο τραυματίας Γουίλιαμς για την ΑΕΚ (vid)
Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου
Σε ρόλο βοηθού προπονητή ο τραυματίας Γουίλιαμς για την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης! Η Ένωση διασταυρώνει τα ξίφη της με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026.
Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό (κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας) και δεν μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του Σάκοτα ανέλαβε να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη ρουτίνα τους στην προθέρμανση.
Δείτε το σχετικό video:
🦅 Σε ρόλο βοηθού προπονητή ο τραυματίας Γουίλιαμς για την ΑΕΚ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου pic.twitter.com/VEXAIE5Twz
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