Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΚ στη Ρόδο (11/09, 20:00) στο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν για τις δύο ομάδες. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, που είναι τραυματίας ήταν... αρωγός στην προθέρμανση του Δικεφάλου.

Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου

Σε ρόλο βοηθού προπονητή ο τραυματίας Γουίλιαμς για την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης! Η Ένωση διασταυρώνει τα ξίφη της με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό (κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας) και δεν μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του Σάκοτα ανέλαβε να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη ρουτίνα τους στην προθέρμανση.

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