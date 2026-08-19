Μεσογειακοί Αγώνες: Οι Χρήστου και Σίσκος ηγούνται της oμάδας κολύμβησης
Με 20 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες, το αγωνιστικό πρόγραμμα των οποίων ανοίγει την Πέμπτη (20/8) στην πόλη Τάραντα της νότιας Ιταλίας.
Τα περισσότερα μέλη της εθνικής ομάδας που πήραν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι θα βρεθούν και στην πόλη της Απουλίας και τους Μεσογειακούς Αγώνες, με τους Απόστολο Χρήστου κι Απόστολο Σίσκο να ηγούνται της ομάδας κολύμβησης. Τα αγωνίσματα τη κολύμβησης θα γίνουν το τετραήμερο 22-25 Αυγούστου.
Η ομάδα κολύμβησης
- Απόστολος Σίσκος
- Ευάγγελος Μακρυγιάννης
- Δανιήλ Γιουρτζίδης
- Ανδρέας Βαζαίος
- Νικολέτα Παυλοπούλου
- Γεωργία Δαμασιώτη
- Απόστολος Χρήστου
- Στέργιος Μπίλας
- Απόστολος Παπαστάμος
- Μάριος-Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος
- Άννα-Αυγούστα Βλάχου
- Ανδρομάχη Τασάκου
- Ελένη Κοντογεώργου
- Σάββας Θώμογλου
- Άννα Ντουντουνάκη
- Βασίλης Κακουλάκης
- Δημήτρης Μάρκος
- Ελένη Αντωνιάδου
- Ιάσων Ρούτουλας
- Άρτεμις Βασιλάκη
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