Οι Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος και πολλά μέλη της ομάδας από το ευρωπαϊκό θα βρεθούν στον Τάραντα για τους Μεσογειακούς Αγώνες.

Με 20 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες, το αγωνιστικό πρόγραμμα των οποίων ανοίγει την Πέμπτη (20/8) στην πόλη Τάραντα της νότιας Ιταλίας.

Τα περισσότερα μέλη της εθνικής ομάδας που πήραν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι θα βρεθούν και στην πόλη της Απουλίας και τους Μεσογειακούς Αγώνες, με τους Απόστολο Χρήστου κι Απόστολο Σίσκο να ηγούνται της ομάδας κολύμβησης. Τα αγωνίσματα τη κολύμβησης θα γίνουν το τετραήμερο 22-25 Αυγούστου.

Η ομάδα κολύμβησης