Άλκης Κυνηγάκης και Γεωργία Μακρή έλαβαν μέρος στον τελικό των 10χλμ μαραθώνιας κολύμβησης, μένοντας εντός 20άδας στους αντίστοιχους αγώνες ανδρών και γυναικών.

Ο Άλκης Κυνηγάκης στην 5η του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έκανε την προσπάθεια του στα νερά του Σηκουάνα και τελικά τερμάτισε στην 11η θέση στον αγώνα 10χλμ Μαραθώνιας Κολύμβησης (Open Water) στο Παρίσι.

Μέσα στην 20άδα ήταν στα μισά του αγώνα όπου συμμετείχαν συνολικά 34 κολυμβητές (οι τρεις από αυτούς δεν τερμάτισαν). Στα 5.600μ πέρασε ως 7ος με 1:04.31.2 αλλά στα 6.900μ έπεσε στην 16η θέση με 1:19.16.8. Ήταν 15ος στα 9.400μ με 1:48.25.8, στα τελευταία μέτρα έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε και τερμάτισε στην 11η θέση με επίδοση 1:56:05.4.

Με χρόνο 2:12:58.1 η Γεωργία Μακρή τερμάτισε στην 20η θέση στα 10χλμ Μαραθώνιας Κολύμβησης (Open Water) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Στην δεύτερη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό (πέρυσι ήταν 13η), η πρωταθλήτρια μας έκανε την προσπάθεια της στον Σηκουάνα ποταμό. Σε όλο τον επίπονο αγώνα ήταν στην 20άδα (ξεκίνησαν 32 αθλήτριες, ακυρώθηκε μία, δεν τερμάτισαν άλλες τρεις), και έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της.