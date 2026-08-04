Ξεκίνησαν οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας για τους φιλάθλους του Αμαρουσίου.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου, όπως έκανε γνωστό, δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους διαρκείας να αναεώσουν τα εισιτήριά τους για τη σεζόν 2026-27, στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα προς τους φιλάθλους.

Η ανακοίνωση

«Μια νέα, απαιτητική σεζόν ξεκινά στη Stoiximan GBL. Απέναντι στις προκλήσεις του πιο συναρπαστικού Πρωταθλήματος των τελευταίων δεκαετιών, το Μαρούσι αντιτάσσει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του: τους ανθρώπους του!

Πίσω από κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε νίκη, κρύβεται η ενέργεια της πόλης. Οι καθημερινοί ήρωες της δικής μας οικογένειας. Παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλαθλοι γινόμαστε ΕΝΑ.

Εξασφάλισε το Εισιτήριο Διαρκείας σου ανανεώνοντας τη θέση σου ή με τις Early Bird εκπτώσεις και στάσου δίπλα στην ομάδα σε κάθε μάχη. Οι πρωταγωνιστές δεν είναι μόνο στο παρκέ. Είναι στην κερκίδα. Μετατρέπουμε την έδρα μας σε απόρθητο φρούριο με φωνή και ψυχή!

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