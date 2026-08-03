Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Απόστολου Σίσκου, ενισχύοντας το κολυμβητικό τμήμα του συλλόγου.

Σε μία πολύ σημαντική προσθήκη στο κολυμβητικό τμήμα προχώρησε ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Απόστολου Σίσκου, ενός εκ των κορυφαίων κολυμβητών της νέας γενιάς.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Απόστολο Σίσκο. Ο 21χρονος αθλητής (24/6/2005, 1,75μ.) εντάσσεται στην ομάδα κολύμβησης του συλλόγου.

Ο Απόστολος Σίσκος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης, έναν εκ των κορυφαίων κολυμβητών της νέας γενιάς.

Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 και κάτοχος της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο, για το 2026. Στο Ευρωπαϊκό Ανδρών του 2024, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ενώ σε ηλικία 19 ετών, συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (14η θέση). Είναι ο τρίτος Ευρωπαίος όλων των εποχών στα 200μ. ύπτιο και 11ος παγκοσμίως.

Ο Απόστολος Σίσκος έχει πολλές επιτυχίες και διακρίσεις σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, ενώ κατέχει το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο, με 1:54.12, αλλά και στα 200μ. πεταλούδα (1:56.13).

Η δήλωση του Απόστολου Σίσκου: «Αποτελεί τεράστια τιμή για μένα, να γίνομαι μέλος της σπουδαίας οικογένειας του Ολυμπιακού! Είμαι γεμάτος ενθουσιασμό και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω με τη νέα μου ομάδα».

Διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις:

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 του 2025 (200μ. ύπτιο)

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών του 2024 (200μ. ύπτιο)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 του 2025 (200μ. πεταλούδα)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 του 2025 (4Χ100μ. μικτή mixed)

5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών του 2025 (200μ. ύπτιο)

6η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών του 2024 (200μ. ύπτιο)

14η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 (200μ. ύπτιο)

3η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων του 2023 (200μ. ύπτιο)».