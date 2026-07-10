Ο Μερίνο έκανε το 2-1 για την Ισπανία εις βάρος του Βελγίου στο 88ο λεπτό του προημιτελικού στο Λος Άντζελες.

Ξανά... ο Μερίνο! Ο παίκτης που έδωσε την πρόκριση κόντρα στην Πορτογαλία στο φινάλε της φάσης των «16», έγραψε το 2-1 για την Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο, στο 88'.

Ο Κουμπαρσί σούταρε, ο Λάμενς απέκρουσε ασταθώς και στη συνέχεια της φάσης, ο παίκτης της Άρσεναλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την πατρίδα του.