Ισπανία - Βέλγιο: Το 2-1 της Ρόχα με τον Μερίνο (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μερίνο έκανε το 2-1 για την Ισπανία εις βάρος του Βελγίου στο 88ο λεπτό του προημιτελικού στο Λος Άντζελες.
Ξανά... ο Μερίνο! Ο παίκτης που έδωσε την πρόκριση κόντρα στην Πορτογαλία στο φινάλε της φάσης των «16», έγραψε το 2-1 για την Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο, στο 88'.
Ο Κουμπαρσί σούταρε, ο Λάμενς απέκρουσε ασταθώς και στη συνέχεια της φάσης, ο παίκτης της Άρσεναλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την πατρίδα του.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.