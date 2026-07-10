Ο Τιμπό Κουρτουά έδωσε δακρυσμένος τη θέση του στον Λάμενς στο 71ο λεπτό του προημιτελικού κόντρα στην Ισπανία, αφού αποχώρησε τραυματίας.

Πλήγμα για το Βέλγιο! Ο «φύλακας-άγγελός» της, Τιμπό Κουρτουά, έγινε αλλαγή στο 71ο λεπτό του παιχνιδιού, καθώς ένιωσε ενόχληση και έδωσε τη θέση του στον Λάμενς.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε κάτω πιάνοντας τον προσαγωγό του, με το ιατρικό επιτελείο να του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ο κορυφαίος γκολκίπερ δεν κατόρθωσε να συνεχίσει το ματς και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με δάκρυα στα μάτια.