Πολύ καλή ήταν η ελληνική παρουσία στα πρωινά προκριματικά της 2ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στο Μόναχο. Μία πρόκριση σε τελικό, ακόμη δύο σε ημιτελικούς και ένα πανελλήνιο ρεκόρ ήταν ο «γαλανόλευκος» απολογισμός, που αφήνει υποσχέσεις για ακόμη καλύτερη συνέχεια.

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε θέση στον τελικό της Παρασκευής (9/7, 20:49) των 1.500μ. ελεύθερο. Ο 17χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού τερμάτισε τρίτος στη σειρά του με 15:31.60, κατετάγη πέμπτος στο σύνολο και πλέον στρέφει το βλέμμα του στον τελικό, όπου μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο, εφόσον πλησιάσει ή βελτιώσει το ρεκόρ του (έχει φετινό και ατομικό 15:18.58). Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Ισπανός Χουάν Βαλμιτζάνα με 15:21.22.

Άνετα πήραν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς των αγωνισμάτων τους ο Βασίλης Χάρα και η Νεφέλη Μπιλανάκου. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού κατέλαβε την έκτη θέση στα 200μ. μικτή ατομική με 2:02.39 και το απόγευμα (19:43) αναμένεται να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό. Η 16χρονη Μπιλανάκου, από την πλευρά της, κατετάγη όγδοη στα 50μ. ελεύθερο με 25.66, χρόνος που δεν είναι αντιπροσωπευτικός των δυνατοτήτων της, καθώς έχει κάνει φέτος 25.12. Η κολυμβήτρια του ΑΟ Αιγάλεω θα αγωνιστεί στις 20:13 στον ημιτελικό και θα κυνηγήσει μία καλύτερη κούρσα, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης (9/7).

Το πανελλήνιο ρεκόρ της ημέρας ήρθε και σήμερα από «σκυταλοδρομία», συγκεκριμένα την 4Χ100μ. ελεύθερο mixed. Ο Άγγελος Ιωσήφ Ζωγραφάκης, ο Δημήτρης Παναγιώτης Αγγουράς, η Τερέζα Κουρτέση και η Δέσποινα Πυρίλη κατετάγησαν 13οι και δεν κατάφεραν να περάσουν στον τελικό, αλλά με επίδοση 3:34.86 κατέρριψαν το ρεκόρ εφήβων/νεανίδων που είχε η ομάδα του Ολυμπιακού (Αβαγιάνος, Καραντώνης, Ιορδανίδου και Βλάχου) με 3:38.05, από τις 17 Ιουλίου 2023, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγοριών στο ΟΑΚΑ.

Αναμενόμενοι ήταν οι αποκλεισμοί για τις υπόλοιπες δύο ελληνικές συμμετοχές του πρωινού προγράμματος. Η Ειρήνη Ψαρουδάκη κατετάγη 25η στα 1.500μ. ελεύθερο (μεταξύ 28 αθλητριών) με 17:32.63, ενώ η Τερέζα Κουρτέση περιορίστηκε στην 55η θέση των 50μ. ελεύθερο (μεταξύ 71 αθλητριών) με 27.05.

Το απόγευμα, εκτός από τους ημιτελικούς των Χάρα και Μπιλανάκου, υπάρχουν και δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς. Ο Βαγγέλης Ντούμας θα αγωνιστεί στις 20:08 στα 50μ. πρόσθιο και ο Γιώργος Κάλανδρος στις 20:30 στα 200μ. πεταλούδα.