Ελβετία - Κολομβία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ελβετία και Κολομβία κοντράρονται σε λίγη ώρα στο τελευταίο, χρονικά, ματς για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις συνθέσεις των δύο αντιπάλων να γίνονται γνωστές. Υπενθυμίζεται πως ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες - Φρόιλερ, Τζάκα - Ρίντερ, Γιασάρι, Εντόι - Εμπολό
Κολομβία: Βάργκας - Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα - Πουέρτα, Λέρμα, Αρίας - Ροντρίγκες, Σουάρες, Ντίας
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