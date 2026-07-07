Ελβετία - Κολομβία: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γιάννης Πολιάς
Ελβετία - Κολομβία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
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Δείτε τις ενδεκάδες Ελβετίας και Κολομβίας για το μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ελβετία και Κολομβία κοντράρονται σε λίγη ώρα στο τελευταίο, χρονικά, ματς για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις συνθέσεις των δύο αντιπάλων να γίνονται γνωστές. Υπενθυμίζεται πως ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες - Φρόιλερ, Τζάκα - Ρίντερ, Γιασάρι, Εντόι - Εμπολό

Κολομβία: Βάργκας - Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα - Πουέρτα, Λέρμα, Αρίας - Ροντρίγκες, Σουάρες, Ντίας

@Photo credits: Associated Press

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