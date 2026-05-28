Καλοκαιρινή Γιορτή Κολύμβησης για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αχαρνών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στο κολυμβητήριο του Αθλητικού Κέντρου του Ολυμπιακού Χωριού, η Καλοκαιρινή Γιορτή Κολύμβησης, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος κολύμβησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 150 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ και Δ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αχαρνών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους και να αγωνιστούν με ενθουσιασμό σε δύο αγωνίσματα κολύμβησης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν:

1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

Δημοτικό Σχολείο Βαρυμπόμπης

11ο, 17ο, 22ο, 26ο, 27ο, 29ο και 30ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Στο τέλος της διοργάνωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους και ως ενίσχυση της σχέσης τους με τον αθλητισμό και την κολύμβηση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

οι συνεργάτες της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, κα Όλγα Κοντοπούλου και κος Θεόδωρος Λιβάνιος, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό και συμμετείχαν στις απονομές των διπλωμάτων,

ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ κ. Δημήτριος Κερερές και η συνεργάτιδά του κα Νεκταρία Κωνσταντίνου,

ο Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Αττικής κ. Αντώνιος Χριστόδουλος,

η Πρόεδρος του Α.Ε.Π.Κ. Ολυμπιακού Χωριού κα Εύη Μωραϊτίδου και ο κος Πέτρος Γαλάνης,

ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών κος Μιχάλης Βρεττός,

καθώς και ο Πρόεδρος της ΑΕΜΥ Α.Ε., κος Κύριλλος Παπακυρίλλου, μαζί με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Θεοδωροπούλου. Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, που υπάγεται στην ΑΕΜΥ Α.Ε., παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης πρώτες βοήθειες και ιατρικές συμβουλές.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και τον Συντονιστή Κολύμβησης Ανατολικής Αττικής.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή των δεκαπέντε εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν το μάθημα της κολύμβησης στα κολυμβητήρια της Ανατολικής Αττικής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους συντελεστές, τους επίσημους προσκεκλημένους και τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν ενεργά τη διοργάνωση και συνέβαλαν στην επιτυχία μιας όμορφης, δημιουργικής και παιδαγωγικά ωφέλιμης γιορτής για τα παιδιά.