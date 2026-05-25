Ο Γκολομέεβ «παγκόσμιο ρεκόρ» στα 50μ. ελεύθερο στα Enhanced Games 2026

O Κριστιάν Γκολομέεβ κολύμπησε τα 50μ. ελεύθερο σε 20.81 στα Enhanced Games στο Λας Βέγκας, επίδοση που είναι ταχύτερη από το παγκόσμιο ρεκόρ και θα λάβει έπαθλο 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ ήταν πρωταγωνιστής στα Enhanced Games 2026 που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/5) στο Λας Βέγκας.

Ο 32χρονος Έλληνας κολυμβητής πήρε μέρος στους επονομαζόμενους Enhanced Games (σ.σ. «Ενισχυμένοι Αγώνες»), όπου οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών και με 20.81 στα 50μ. ελεύθερο, σημείωσε επίδοση καλύτερη από το παγκόσμιο ρεκόρ των 20.88 που πέτυχε τον Μάρτιο ο Αυστραλός Κάμερον Μακιβόι στην Κίνα.

Τα 50μ. ελεύθερο ανδρών ήταν το τελευταίο αγώνισμα του προγράμματος στα Enhanced Games 2026, που περιλάμβανε επίσης αγωνίσματα στίβου και άρσης βαρών και σε αυτό ήρθε και το μοναδικό «παγκόσμιο ρεκόρ».

Σε μια πισίνα τεσσάρων διαδρομών, όσοι και οι συμμετέχοντες ο Γκολομέεβ σταμάτησε το χρονόμετρο στα 20.81 και πήρε την πρώτη θέση, που θα του αποφέρει χρηματικό έπαθλο 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων, τα 250.000 αντιστοιχούν στην 1η θέση και το ένα εκατομμύριο για την επίτευξη του ρεκόρ.

Στη 2η θέση ήταν ο Βρετανός, Μπέντζαμιν Πράουντ με 20.98, στην 3η ο Ουκρανός, Αντρίι Γκοβόροφ με 21.79 και στην 4η ο Αυστραλός, Τζέιμς Μάνιουσεν με 22.36.

Οι επιδόσεις στα Enhanced Games 2026 δεν θα επικυρωθούν από τη World Aquatcs, καθώς εκτός του ότι οι κολυμβητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φάρμακα για τη βελτίωση της απόδοσής τους, φορούν ολόσωμα συνθετικά μαγιό, που έχουν απαγορευτεί από το 2010.



