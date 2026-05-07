Από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα της Κυριακής το κολυμβητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο Acropolis Swim Open στο ΟΑΚΑ, που αποτελεί και την πρώτη ευκαιρία επίτευξης ορίων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027.

To πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου (09:30) θα ξεκινήσει το φετινό μίτινγκ κολύμβησης Acropolis Swim Open και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (10/8) στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ

Το Acropolis Swim Open είναι το πρώτο μίτινγκ από αυτά που οι αθλητές/τριες έχουν την ευκαιρία να πιάσουν τα όρια συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης ανδρών–γυναικών 2027 (κολυμβητήριο 50μ.), το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί 10-18 Ιουλίου 2027, στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Ο Νίκος Ξυλούρης, υπεύθυνος της διοργάνωσης και έφορος κολύμβησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σημείωσε σχετικά στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ:

«Το Acropolis Swim Open 2026 ανοίγει την αυλαία του αύριο υποδέχονται όλη την αφρόκρεμα της ελληνικής κολύμβησης και όχι μόνο.

Με τα δυναμικά του στοιχεία και τις νέες καινοτομίες να ξεχωρίζουν όπως τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, τεράστιες οθόνες, νέο επαγγελματικό φωτισμό, αναβαθμισμένο ήχο, ζωντανή παρουσίαση και σχολιασμό των τελικών και ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ.

Επίσης και φέτος θα υπάρχουν θέσεις εντός αγωνιστικού χώρου για τους θεατές που θα τις επιλέξουν προκειμένου να δουν τους αθλητές να αγωνίζονται κυριολεκτικά δίπλα τους.

Οι συνολικές συμμετοχές φτάνουν τους 700 αθλητές και αθλήτριες, ένα εντυπωσιακό νούμερο αν αναλογιστούμε πως είναι αγώνας με κριτήρια και όρια συμμετοχής.

Οι ξένες συμμετοχές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με περισσότερους από 160 αθλητές από 12 διαφορετικές χώρες.

Εντυπωσιακή για μια ακόμη φορά είναι και η συμμετοχή των εθελοντών τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουμε ένα χορταστικό θέαμα αυτό το τριήμερο από τους αθλητές μας με σπουδαίες επιδόσεις, ρεκόρ και πολλά όρια πρόκρισης για τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού.

Καλώ όλους τους φίλους της κολύμβησης να επισκεφτούν αυτό το τριήμερο το ΟΑΚΑ και να χειροκροτήσουν από κοντά τους αθλητές μας δίνοντας τους την επιπλέον δύναμη και ώθηση για να πετύχουν τους στόχους τους».

Διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν στο site της ticketmaster (www.ticketmaster.gr).

Οι αγώνες θα καλυφθούν απευθείας από την ΕΡΤ, την Παρασκευή 8/5 από τις 18.00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), το Σάββατο 9/5 από τις 18.00 (ΕΡΤ SPORTS), και την Κυριακή 10/5 από τις 17.00 (ΕΡΤ SPORTS).

Οι συμμετοχές, το πρόγραμμα, τα live results και όλες οι λεπτομέρειες του διεθνούς μίτινγκ, ΕΔΩ.