Η Γκρέτσεν Γουόλς με χρόνο στα 54.33 βελτίωσε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα.

Η Γκρέτσεν Γουόλς επέστρεψε στην πισίνα, όπου πριν από ένα χρόνο κατέρριψε μέσα σε μια ημέρα δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδας και το βελτίωσε ξανά.

Η 23χρονη Αμερικανίδα, πρωταθλήτρια κόσμου στο αγώνισμα στη Σιγκαπούρη, αγωνιζόμενη το Σάββατο (2/5) στο Fort Lauderdale Open στο στο Φορτ Λόντερντεϊλ των ΗΠΑ, σταμάτησε το χρονόμετρο στα 54.33, πετυχαίνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα.

Η Γουόλς στις 3 Μαΐου 2025 στο ίδιο μίτινκ είχε σημειώσει δύο παγκόσμια ρεκόρ, αρχικά με 55.09 στα προκριματικά και στον τελικό με 54.60 είχε γίνει η πρώτη γυναίκα που κατέβαινε τα 55 δευτερόλεπτα. Πλέον, η Αμερικανίδα είναι η κάτοχος τον οκτώ καλύτερων επιδόσεων στην ιστορία του αγωνίσματος.

Η κολυμβήτρια πέτυχε για 4η φορά στην καριέρα της παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα, στις 15 Ιουνίου 2024 στη διάρκεια των αγώνων πρόκρισης των ΗΠΑ στην Ινδιανάπολη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η Γουόλς με 55.18 στα ημιτελικά είχε πάρει το παγκόσμιο ρεκόρ από τη Σάρα Σέστρεμ, τα 55.40 που είχε σημειώσει η πρωταθλήτρια από τη Σουηδία στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

