Η Γκρέτσεν Γουόλς δεν σταματάει να... σπάει τα χρονόμετρα με την Αμερικανίδα κολυμβήτρια να πραγματοποιεί δις παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνεται η πρώτη γυναίκα που «σπάει» το φράγμα των 55 δευτερολέπτων στα 100μ. πεταλούδας.

Σε εκπληκτική κατάσταση βρίσκεται η Γκρέτσεν Γουόλς, η οποία κάνει απίστευτα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Η Αμερικανίδα κολυμβήτρια, μετά τα 11 παγκόσμια ρεκόρ το Δεκέμβριο του 2024, σημείωσε δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδας στο Tyr Pro Swim στο Φορτ Λόντερντεϊλ.

Η 22χρονη αθλήτρια ξεκίνησε... φουριόζα στους αγώνες στα 100μ., καθώς στον προκριματικό γύρο έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο κατείχε η ίδια, πραγματοποιώντας χρόνο 55.09. Η επίδοση αυτή μεγάλωσε τα ερωτηματικά, μήπως δούμε από τη Γουόλς στο μέλλον κάποιο σπάσιμο του φράγματος των 55 δευτερολέπτων.

Από τη μεριά της η νεαρή κολυμβήτρια του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια δεν άφησε αναπάντητα αυτά τα ερωτηματικά, με την ίδια να κατεβάζει εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ και με χρόνο 54.60 να γίνεται η πρώτη γυναίκα αθλήτρια στα 100μ. πεταλούδα που κολυμπάει κάτω από 55 δευτερόλεπτα.

TWO WORLD RECORDS. ONE DAY. ONE NAME. 😮🔥

Gretchen Walsh made history in Fort Lauderdale — not once, but TWICE.



💥 First, she clocked 55.09 in the prelims…

💥 Then came finals: 54.60 — the first woman EVER under 55 in the 100m Butterfly!



What do we even say at this point?… pic.twitter.com/MefBgK2ti6