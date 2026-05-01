Η Κ17 του Παναθηναϊκού ήττηθηκε με 2-1 από την αντίστοιχη της Χόνβεντ, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Puskas Cup.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, η Κ17 του Παναθηναϊκού γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν από τη Χόνβεντ με 2-1, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Puskas Cup.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και στο 15ο λεπτό ο Νταμπίζας άνοιξε το σκορ. Το Τριφύλλι αναπτύχθηκε όμορφα, με τον Φώτη να πασάρει στον Νταμπίζα, ο οποίος πλάσαρε σωστά για το 1-0. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, μια φάση έμελλε να αλλάξει τις ισορροπίες της αναμέτρησης. Ο Κουμουκέλης υπέπεσε σε πέναλτι και αποβλήθηκε, με τη Χόνβεντ να ευστοχεί και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα αφού πρώτα βρήκε στο κεφάλι του Νταμπίζα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Το Τριφύλλι προσπάθησε, όμως το αριθμητικό μειονέκτημα δεν του επέτρεψε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη φάση των ομίλων με απολογισμό μία ισοπαλία με τη Γιουβέντους, μία νίκη επί της Σλάβια Πράγας και μία ήττα από τη Χόνβεντ. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν το Τριφύλλι θα αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό, στον μικρό τελικό ή σε αγώνες κατάταξης.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης, Σέμος (31΄ Γέχος), Μπινιάρης (45΄ Μανγκανιέλο), Πετούσης, Φώτης, Καραγκούνης, Κρητικός (31΄ Τσίγκας), Νταμπίζας, Κονής (38΄ Βανδήρας)

Χόνβεντ: Μπάλογκ Μπ., Φέρεντς, Ρούσνακ, Σβάρτς, Τσέργκο, Σόκε, Σομόγκι, Κόβατς Α., Βάργκα Ζ., Τσάκανι, Μπάλασκο