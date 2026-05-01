Γκουαρντιόλα: «Οι παίκτες είναι πραγματικά άθλιοι, γι' αυτό πήγα στο Στόκπορτ»
Την περασμένη Τρίτη (28/4) Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου χάρισαν στιγμές απείρου ποδοσφαιρικού... κάλλους (5-4) για τα ημιτελικά του Champions League.
Ωστόσο, τη στιγμή που διεξαγόταν η συγκλονιστική αναμέτρηση, ο Πεπ Γκουαρντιόλα εθεάθη στο Στόκπορτ, όπου παρακολουθούσε αγώνα της ομώνυμης ομάδας με την Πορτ Βέιλ, για τη League One της Αγγλίας.
Ο Καταλανός τεχνικός στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον στο Μέρσεϊσαϊντ για την 35η αγωνιστική της Premier League, απάντησε με τον δικό του απολαυστικό και χιουμοριστικό τρόπο, στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον ημιτελικό ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν.
Αναλυτικά η απάντησή του:
«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι όμορφο, σωστά; Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Για παράδειγμα, εγώ είμαι πιο εμφανίσιμος από σένα. Είδα το πρόγραμμα αγώνων, έγραφε Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπάγερν Μονάχου, καταστροφικό παιχνίδι. Οι προπονητές δεν είναι καλοί. Οι παίκτες είναι πραγματικά άθλιοι. Είμαι λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου, για αυτό πήγα στο Στόκπορτ», είπε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος κόουτς, προκαλώντας άφθονο γέλιο στην αίθουσα.
Pep Guardiola on why he went to watch Stockport County vs Port Vale: “I saw the calendar. PSG vs Bayern Munich. Disaster game. Managers are not good. Really shit players…— City Report (@cityreport_) May 1, 2026
I’m in love with English football, so I went to Stockport!” 😍
🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/jKaQdXKJfe
