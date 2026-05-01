Με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε την παρουσία του στον αγώνα Στόκπορτ - Πορτ Βέιλ ο Πεπ Γκουαρντιόλα, την ώρα που Παρί και Μπάγερν έδιναν μια καταπληκτική παράσταση (5-4).

Την περασμένη Τρίτη (28/4) Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου χάρισαν στιγμές απείρου ποδοσφαιρικού... κάλλους (5-4) για τα ημιτελικά του Champions League.

Ωστόσο, τη στιγμή που διεξαγόταν η συγκλονιστική αναμέτρηση, ο Πεπ Γκουαρντιόλα εθεάθη στο Στόκπορτ, όπου παρακολουθούσε αγώνα της ομώνυμης ομάδας με την Πορτ Βέιλ, για τη League One της Αγγλίας.

Ο Καταλανός τεχνικός στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον στο Μέρσεϊσαϊντ για την 35η αγωνιστική της Premier League, απάντησε με τον δικό του απολαυστικό και χιουμοριστικό τρόπο, στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον ημιτελικό ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν.

Αναλυτικά η απάντησή του:

«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι όμορφο, σωστά; Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Για παράδειγμα, εγώ είμαι πιο εμφανίσιμος από σένα. Είδα το πρόγραμμα αγώνων, έγραφε Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπάγερν Μονάχου, καταστροφικό παιχνίδι. Οι προπονητές δεν είναι καλοί. Οι παίκτες είναι πραγματικά άθλιοι. Είμαι λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου, για αυτό πήγα στο Στόκπορτ», είπε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος κόουτς, προκαλώντας άφθονο γέλιο στην αίθουσα.