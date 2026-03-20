Πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη στα 800μ. ελεύθερο στο Παρίσι

Η Άρτεμις Βασιλάκη άρχισε με πανελλήνιο ρεκόρ το 2026, συγκεκριμένα στην πρώτη ημέρα του μίτινγκ κολύμβησης «Giant Open» στο Παρίσι, κατέκτησε την πρώτη θέση στα 800μ. ελεύθερο με επίδοση με 8:32.29, επίδοση που ισοδυναμεί με πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων γυναικών.

Η 20χρονη κολυμβήτρια κατέρριψε τα 8:34.13 που είχε πετύχει η ίδια στις 6 Ιουλίου 2024, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων του Βίλνιους και παράλληλα επιβεβαίωσε την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α/Γ τον προσεχή Αύγουστο (10-16) στην ίδια πισίνα το μίτινγκ. Τη Βασιλάκη ακολούθησαν κόντρα η Μπιάνκα Νανούτσι 8:32.83 και η Άννα Εγκόροβα 8:35.70.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν και ο Απόστολος Χρήστου στα 50μ. ύπτιο, επικρατώντας με 24.89, αφήνοντας δεύτερο τον Ιρλανδό, Τζον Σορτ με 25.01 και τρίτο τον Ούγγρο, Άνταμ Γιάζο με 25.09. Ο Χρήστου νωρίτερα έκανε 25.19 στα προκριματικά και 25.18 στα ημιτελικά.



Στα 400μ ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος με 3:47.71 «άγγιξε» το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ 3:47.44 (από το 2024 και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι). Τερμάτισε δεύτερος μετά από συγκλονιστική κούρσα, πίσω από τον Τυνήσιο, Ραμί Ραχμουνί 3:47.68 και μπροστά από τους Σαβιέ Κριστοφινί (Γαλλία) 3:48.29 και Τζακ Μακ Μίλαν (Μ.Βρετανία) 3:48.34.

Ο Στέργιος Μπίλας με 23.35 ήταν 3ος στα 50μ πεταλούδα, πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του αγωνίσματος, Μαξίμ Γκρουσέ (23.21) και τον Ολλανδό, Νιλς Κορστάνιε (23:32).

Ο Μάριος Ζαφειρόπουλος στα 200μ πρόσθιο ήταν δεύτερος με 2:11.59, όπως και ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ πεταλούδα με 1:57.66. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Ιάσονας Ρούτουλας τερμάτισε έκτος με ατομικό ρεκόρ 1:59.96. Έκτη και η Νικόλ Παυλοπούλου στα 100μ πρόσθιο με 1:10.25.

Επίσης στο μίτινγκ «Flanders Cup, που διεξάγεται στην Αμβέρσα, η Κωνσταντίνα-Ανδριάννα Γκόβαρη κατέλαβε την τρίτη θέση στα 50μ πρόσθιο με χρόνο 31:94.